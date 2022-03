Concessioni balneari, imprese in agitazione in Sicilia

“Escludere le concessioni demaniali dalla direttiva servizi, per la semplice ragione che la sua applicazione non è scritta da nessuna parte. E’ frutto solo di una interpretazione estensiva”. E’ stato il coro che si è levato da Catania in occasione dell’assemblea dei balneari, promossa ed organizzata dalla CNA che sta portando avanti la battaglia contro le recenti sentenze ed emendamenti governativi, i cui effetti rischiano di bloccare la continuità aziendale degli stabilimenti al 31 dicembre 2022.

A rafforzare la posizione sindacale della Confederazione è stato l’Assessore regionale al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro, che ha preso parte all’iniziava. Presente anche l’assessore Regionale al Turismo, Manlio Messina.

Cordaro si è detto disponibile a sostenere la vertenza sui Tavoli istituzionali ma, ove necessario, a partecipare anche ad eventuali iniziative per la sensibilizzazione del decisore politico nazionale.

La sentenza del Consiglio di Stato che agita i balneari

Sono intervenuti in videoconferenza, oltre ad alcuni rappresentanti delle istituzioni, i vertici nazionali del settore: la presidente Sabina Cardinali e il coordinatore Cristiano Tomei. Entrambi hanno illustrato il costante pressing fin qui svolto dalla Confederazione nei confronti del governo e dei gruppi parlamentari ma anche l’azione legale contro la dura sentenza del Consiglio di Stato che di fatto stabilisce che dal primo gennaio 2024 gli stabilimenti dovranno essere affidati tramite evidenza pubblica.