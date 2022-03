“Era in affidamento in prova ma con 10 grammi di cocaina”: arrestato 37enne

Un trentasette empedoclino è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio poiché è stato sorpreso in possesso di 10 grammi di cocaina nonostante si trovasse in affidamento in prova.

Per tale motivo il magistrato di sorveglianza del tribunale di Agrigento ha sostituito la misura cautelare disponendo il carcere nei suoi confronti. Ad eseguire il provvedimento di aggravamento sono stati gli agenti del commissariato Frontiera di Porto Empedocle.