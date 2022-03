Agrigento, il presidente Musumueci a fianco delle donne di #DiventeràBellissima

Sempre più donne in politica, e il movimento #DiventeràBellissima ne è testimone. In proposito al Dioscuri Bay Palace il movimento del Presidente Nello Musumeci ha riunito la sua classe dirigente femminile, con in testa l’onorevole Giusi Savarino, in un incontro dedicato all’impegno delle donne in politica.

“Un incontro che serve a mettere in chiarezza quali sono le politiche che il nostro governo ha adottato in Sicilia sul fronte della parità di genere, per consentire alle donne un facile inserimento nel mondo del lavoro, per adottare politiche concrete contro la violenza non solo domestica, e perchè la Donna possa finalmente essere elemento portante nel mondo della Politica”, dice a margine dell’incontro il Presidente Musumeci. “Abbiamo bisogno delle donne, abbiamo bisogno di questa preziosa risorsa umana, di qualificarla, siamo contrari a qualsiasi riserva, occorre creare pari opportunità per le donne”.

“Diamo voce alle donne, perché mentre altri chiacchierano di quote rosa, noi le donne le eleggiamo e l’evento di oggi costituisce una occasione straordinaria di dialogo con le nostre donne che ricoprono ruoli nelle istituzioni”, dichiara l’onorevole Giusy Savarino portavoce del movimento #Diventerà Bellissima. Il nostro movimento crede nella partecipazione politica femminile, ci ha sempre creduto e continuerà a farlo, oggi dimostriamo con i fatti quanto le nostre donne siano un valore aggiunto e una forza propulsiva per il futuro della nostra Provincia e di tutta la Sicilia”.