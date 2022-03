Canicattì, il Questore chiude bar: è frequentato da pregiudicati

Gli agenti del Commissariato P.S. di Canicattì hanno notificato il provvedimento di chiusura, per giorni 10, di un bar del centro cittadino, come disposto dal Sig. Questore Iraci, poiché è stata accertata la ripetuta presenza, all’interno del locale, di persone aventi a proprio carico precedenti penali e di polizia. Si tratta del sesto locale chiuso a Canicattì in poco tempo.

