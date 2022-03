Canicattì, la Polizia controlla la Movida

Personale della Polizia di Stato, durante un controllo straordinario del territorio, svolto nella comune di Canicattì (AG), nella giornata del 4 marzo, ha effettuato un controllo dei principali locali che interessano il centro cittadino e la movida di Canicattì. Durante l’arco della serata, gli operatori di polizia in forza presso il Commissariato di Canicattì, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Palermo, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino rumeno sorpreso a violare le prescrizioni a lui imposte dal D.A.C.U.R.; provvedimento emesso a firma del Questore con cui si impone il divieto di accesso in alcune aree urbane. Nello specifico, il cittadino di origini rumene è stato trovato all’interno di una bar di Canicattì dove, in passato, si era reso protagonista di una violenta rissa, in occasione della quale si erano verificati gravi disordini dentro e fuori l’esercizio commerciale.

È stato dunque organizzato un considerevole controllo del territorio e delle persone che si trovavano all’interno dei locali, oltre che di tutte le arterie stradali che collegano Canicattì con i piccoli comuni limitrofi, con l’impegno futuro di continuare i controlli dei vari esercizi pubblici che somministrano bevande alcoliche e che sono oggetto di licenza di P.S.

