Continua a picchiare la madre, figlio violento arrestato per la seconda volta

I carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato, eseguendo un’ ordinanza di custodia cautelare, un 37enne cin precedenti penali, responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre.

a vicenda nasce da una prima denuncia della vittima che non poteva più sopportare le percosse, le minacce e le continue richieste di denaro da parte del figlio. Alla fine, rivolgendosi ai carabinieri, la donna era riuscita ad ottenere l’emissione del divieto di avvicinamento.

Il primo arresto

L’uomo, però, già poche settimane fa aveva violato il divieto, presentandosi a casa della madre e in quella occasione era stato arrestato in flagranza dai carabinieri ed allontanato nuovamente dall’abitazione. Evidentemente, la lezioni non sarebbe servita a molto, perché, dalla ricostruzione dei militari, è tornato alla carica contro la madre,

Ai domiciliari

A seguito della violazione del divieto di avvicinamento alla vittima e dell’arresto, l’autorità giudiziaria di Siracusa ha emesso il provvedimento di aggravamento della misura disponendo gli arresti domiciliari in un’ altra abitazione in cui l’uomo è andato a vivere.