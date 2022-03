Fuggono all’alt dei Carabinieri: 4 denunciati

Quattro agrigentini, dopo essere fuggiti all’alt imposto dai Carabinieri nella zona di Villaseta, sono stati denunciati per l’ipotesi di reato di resistenza a Pubblico ufficiale. Due di loro dovranno anche rispondere di rifiuto di sottoporsi all’alcol-test.

In particolare, una delle auto, guidata da un agrigentino di 25 anni, non s’è fermata all’Alt, e dopo l’inseguimento, a causa dell’elevata velocità, l’auto si è capovolta. A bordo, due fratelli, oltre al venticinquenne che era al volante, e una ventenne.

Per loro fortuna sono rimasti illesi, ma sono stati denunciati per resistenza a Pubblico ufficiale, e il conducente anche per rifiuto di sottoporsi all’alcol-test