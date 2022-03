Interventi per le scuole con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: L’ANCI Sicilia chiede la riapertura dei bandi sulla misura 4 del PNRR Istruzione che tenga conto dei tempi di esigibilità dell’attestazione di vulnerabilità sismica.

In particolare, il termine per presentare la candidatura ai bandi PNRR del Ministero Istruzione su asili nido e scuole infanzia, mense scolastiche e infrastrutture per lo sport nelle scuole rivolti a Comuni, Città metropolitane e Province, è scaduto lo scorso 28 febbraio, ma molti comuni hanno lamentato l’impossibilità di presentare la documentazione nei tempi previsti, rimanendo fuori dalla procedura di presentazione dei progetti.