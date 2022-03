Sostegno economico a minori orfani del lavoro

“La Sicilia deve dotarsi di una nuova norma che tuteli i minori orfani del lavoro” lo afferma Giorgio Assenza il quale deposita un ddl volto a istituire un assegno sociale che i ragazzi che abbiano perduto un genitore nell’esercizio del proprio lavoro potranno riscuotere fino al limite della maggiore età.

“Sarà una legge snella, formata da pochi e indispensabili articoli – riprende il presidente dei deputati questori in Assemblea regionale – che prevedono l’emanazione di un regolamento d’attuazione da parte della Giunta di governo, l’individuazione dei soggetti aventi diritto mediante accertamenti da parte della Regione, i parametri Isee necessari e un protocollo d’intesa con le Aziende sanitarie, l’Inps, l’Inail e l’Agenzia delle entrate. Sara una legge espressione di civiltà che, a buon diritto, si inserirà nell’ambito delle politiche di protezione sociale”.

Il contributo regionale raddoppierà nel caso di decesso sul lavoro di entrambi i genitori.

Le statistiche dicono che nella nostra Isola i morti per cause professionali con figli a carico sono, in media, un’ottantina all’anno.