Campobello di Licata, Video Sorveglianza: al via i lavori per più di 100 telecamere

Iniziati i lavori per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza. Saranno collocate più di 100 telecamere distribuite nelle piazze principali e in tutti gli ingressi del paese. Inoltre, saranno collocate delle foto-trappole nei luoghi dove vengono abbandonati i rifiuti. Il Comune ha aggiudicato i lavori (in via definitiva), alla società “Ikab” di Sinagra (Messina). La somma progettata è di euro 404.012,65 euro, iva compresa al 22 %, di cui 130 mila euro come co-finanziamento, da parte del comune di Campobello di Licata. L’importo è imputato nel bilancio di previsione, approvato con delibera del consiglio comunale del 2 agosto scorso.

Giovanni Blanda