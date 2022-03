Canicattì, rubato zaino in chiesa a chierichetto

Vittima del furto di uno zaino custodito all’interno di un armadietto mentre è impegnato a fare il chierichetto durante la Santa Messa. E’ accaduto in una chiesa nel centro di Canicattì.

Il 27enne si era recato nel luogo sacro nel pomeriggio – come di consueto – per assistere alla celebrazione della messa. Si è cambiato e ha posato lo zaino, con all’interno soldi contanti, una postepay, un paio di occhiali e un mazzo di chiavi, dentro il solito armadietto.

Qualcuno è entrato in azione e ha portato via tutto. Alla fine della messa il 27enne ha fatto l’amara scoperta e non gli è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai poliziotti del commissariato di Canicattì.