Discariche abusive a Cammarata, il sindaco: “abbiamo installato le telecamere”

Cammarata è un comune virtuoso, da diversi anni la percentuale di raccolta differenziata si aggira al 75%. Purtroppo a causa di alcuni incivili spesso, soprattutto nelle periferie o addirittura in montagna, vengono rinvenuti rifiuti sia domestici che di cantiere.

“Abbiamo deciso di acquistare diverse fototrappole e video camere (con autonomia di 6 mesi) che sono già state installate in diverse località “sensibili” del paese e che verranno spostate periodicamente al fine di poter assicurare una copertura più ampia di tutto il territorio”, dichiara il sindaco Mangiapane. Rispettare la natura, tutelare i nostri paesaggi è nostro dovere e nel 2022 è davvero sgradevole ritrovarsi ancora una volta ad ammonire per tali ragioni. È un dovere che abbiamo nei confronti delle future generazioni, ai quali dobbiamo lasciare un pianeta vivibile e pulito, lo dobbiamo ai nostri antenati, che prima di noi ne hanno avuto cura, forse più di noi”.

Il primo cittadino ricorda pure che il CCR comunale è aperto tutti i giorni, e che per rifiuti ingombranti (elettrodomestici, mobili) c’è a disposizione un numero verde 800810178 e gli operatori andranno a ritirarli presso il domicilio.

“Le soluzioni ci sono, non c’è bisogno di buttare i rifiuti per strada, continua il sindaco Mangiapane. Quindi se del pianeta non vi frega nulla, fatelo per una questione di pigrizia e comodità”