Sanità. M5S: Razza ricorra alla mobilità per far tornare i medici all’ospedale di Petralia

“I cittadini delle alte Madonie si vedono continuamente negato il diritto alla salute dato il lento ma costante depotenziamento dell’ospedale di Petralia. Chiediamo espressamente all’assessore alla salute della Regione Siciliana Ruggero Razza di utilizzare la mobilità per risolvere la cronica carenza di medici in questa struttura ospedaliera”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci e Salvatore Siragusa a margine della Commissione Sanità che oggi all’Ars ha visto la presenza dei sindaci delle alte Madonie. “Gli abitanti di queste aree – spiegano Schillaci e Siragusa – che vivono già un disagio socioeconomico per via dello spopolamento e della difficile viabilità, sono praticamente tagliati fuori dall’assistenza sanitaria, anche di quella di base. L’Assessore Razza disponga la chiusura del reparto Covid per fortuna non più necessario e ricorra alla mobilità per assicurare i diritti ai cittadini” – concludono i deputati.

