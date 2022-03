Canicattì, sorpreso a spacciare droga: arrestato

Gli agenti del commissariato di Canicattì hanno arrestato un uomo con precedenti specifici, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato arrestato in flagranza nel momento in cui ha ceduto una dose di 0,8 grammi di cocaina ad un giovane.

Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai poliziotti di rinvenire ulteriori 10 gr di cocaina e 15 di mariujana, oltre al materiale per di confezionamento ed un bilancino di precisione. Attesi i predetti indizi di colpevolezza, come disposto dall’A.G., il giovane veniva tratto in arresto e condotto nuovamente nella propria abitazione in attesa del giudizio per direttissima.