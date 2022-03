Raccolta differenziata ad Agrigento, Trupia: “migliorare il servizio con i cassonetti intelligenti”

L’ Amministrazione comunale di Agrigento non intende abbandonare il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta, anzi vuole migliorare l’attuale sistema di raccolta per venire incontro sia alle esigenze dei cittadini sia per una razionalizzazione del servizio.

“La raccolta differenziata si continuerà a fare anche con l’ausilio di “cassonetti intelligenti” ad accesso controllato, come stanno facendo tantissime città italiane che, visto il costo enorme del solo “porta a porta” si stanno orientando verso un sistema misto che consente di risparmiare nella raccolta per potenziare altri servizi come spazzamento e scerbamento che nella nostra città risentono di notevoli carenze per via di un contratto da noi ereditato, che è certamente migliorabile con ulteriore aggravio della tariffa, cosa che ha già fatto la precedente amministrazione nel febbraio del 2020″, dice l’assessore alla nettezza urbana Aurelio Trupia. Noi lo miglioreremo alla scadenza naturale. Prima non è possibile.”