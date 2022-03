Stava per partire per la laurea del figlio, morto all’aeroporto per malore

Stava per imbarcarsi sull’aereo per Torino per assistere alla seduta di laurea del figlio. Ma e’ stato colto da malore ed e’ morto all’aeroporto di Punta Raisi sotto gli occhi della moglie e di altri viaggiatori. L’uomo, funzionario del ministero della Giustizia in servizio in un tribunale siciliano, aveva 55 anni. Si e’ improvvisamente accasciato nella sala di imbarco. Vani i soccorsi del personale medico dello scalo.

