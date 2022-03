Un autobus per l’Ucraina, l’iniziativa lanciata da una giovane favarese

Servivano ottomila euro per un autobus. Carla ne ha raccolti quasi diecimila in due giorni. Un’adolescente di Favara, è riuscita a smuovere un mare di solidarietà grazie al quale numerosi rifugiati ucraini potranno trovare asilo in Italia.

“Con l’aiuto dei miei genitori – scrive Carla Bartoli sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe – mi sono informata sul prezzo per un bus disposto a raggiungere il confine ucraino per portare un po’ di gente qui in Sicilia. Confrontandomi con la mia comunità – racconta – ho scoperto con stupore che tantissime famiglie sono disposte a ospitare queste persone, specialmente donne e bambini. Così – prosegue – con l’aiuto dei miei amici e della mia famiglia, eccomi qui a chiedervi un contributo per restituire a queste persone l’umanità che gli è stata rubata in questi giorni e i diritti di cui sono stati privati”.

La raccolta lanciata da Carla è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/un-autobus-per-lukraina