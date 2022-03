Unioncamere Sicilia propone un ciclo di incontri sull’internazionalizzazione d’impresa

La Camera di commercio di Agrigento comunica che Unioncamere Sicilia, nell’ambito del Progetto SEI, Sostegno all’Export dell’Italia, in collaborazione con NIBI, la Business School di Promos Italia, propone un ciclo di incontri sull’internazionalizzazione d’impresa.

Si tratta di un ciclo di n. 3 incontri formativi – 10 E 24 MARZO e 7 APRILE 2022 – sulle principali tematiche dell’internazionalizzazione d’impresa, con l’obiettivo di approfondire gli argomenti chiave (e-commerce, aspetti doganali, supply chain, Incoterms) per approcciare in maniera consapevole e strutturata i mercati esteri e competere nel panorama internazionale.

Gli incontri prevedono un saluto del presidente di Unioncamere Sicilia Giuseppe Pace e un’introduzione ai lavori del segretario generale Santa Vaccaro.

Il ciclo di incontri viene erogato in modalità on line. Ogni sessione avrà una durata di 3 ore.

La partecipazione ai webinar è gratuita, previa profilazione al portale del Progetto SEI, compilando il questionario al link: https://www.sostegnoexport.it/questionario/ (password: progettosei).