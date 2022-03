Utilizzano carta di credito rubata: incastrati dalle telecamere

Due giovani empedoclini sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e utilizzo indebito di carta di credito dai carabinieri della locale stazione. Secondo quanto ricostruito i due hanno utilizzato una carta di credito risultata rubata tentando di prelevare denaro contante in uno sportello bancomat.

Operazione che (ovviamente) non soltanto non è riuscita ma che ha permesso anche alle forze dell’ordine di individuarli dopo essere stati immortalati dalle telecamere. Ai due empedoclini viene anche contestato il furto di una banconota di 50 euro custodita all’interno del portafoglio.