Accademia di Belli arti, raccolti oltre 1200 euro per il popolo ucraino

Continuano le azioni di solidarietà per il popolo ucraino in fuga dalla guerra. Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Agrigento, nella giornata di ieri, hanno esposto i loro dipinti e sotto forma di asta li hanno venduto ai cittadini che con un piccolo gesto hanno contribuito alla raccolta fondi. In totale sono stati raccolti 1265 euro, l’evento, è stato coordinato da Beniamino Biondi,e da Alfredo Prado direttore dell’Accademia.

