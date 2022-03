Agrigento, controllo straordinario del territorio: 5 denunce

I carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno effettuato negli scorsi giorni un’attività straordinaria di controllo del territorio con particolare riferimento al quartiere periferico di Villaseta. I militari dell’Arma hanno svolto servizi di accertamento su persone attualmente ai domiciliari o sottoposte a misure cautelari. Al termine del controllo sono state cinque le persone denunciate.

A Villaseta un 29enne – C.T. – e un 41enne – G.F. – sono stati fermati insieme all’interno di un’auto. Il primo, sorpreso con un piccolo quantitativo di hashish e cocaina, è stato invitato a sottoporsi all’alcol test ma si è rifiutato e per questo motivo è stato denunciato. Il secondo è stato deferito all’autorità giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti in quanto sottoposto alla libertà vigilata. In via Fosse Ardeatine un 25enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza poiché sorpreso ubriaco a bordo della sua Fiat Stilo.

A San Leone, invece, altre due denunce per lo stesso motivo. Si tratta di un 27enne e un 29enne del posto.