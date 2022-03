Al via lavori per la sicurezza al teatro Eraclea Minoa

Sara’ la ditta “Edilroad” di Favara ad occuparsi – i lavori costeranno poco piu’ di 162 mila euro – degli interventi di messa in sicurezza della struttura di copertura del teatro di Eraclea Minoa e della manutenzione del sistema di regimentazione delle acque. Ad aggiudicare, in maniera definitiva, i lavori e’ stato il Parco archeologico Valle dei Templi, di cui e’ direttore Roberto Sciarratta che svolgera’ anche le funzioni di responsabile unico del procedimento. Era il 3 novembre dello scorso anno quando i carabinieri del nucleo per la Tutela del patrimonio culturale (Tpc) di Palermo e quelli della compagnia di Agrigento sequestravano il teatro greco di Eraclea Minoa, a Cattolica Eraclea. La copertura, in plexiglass, che serviva per proteggere il teatro greco era risultata pericolosa e abusiva. Le indagini ipotizzavano i reati di “omessa collocazione o rimozione di segnali o ripari” e “omissione di lavori in edifici o costruzione che minacciano rovina”. Allora, venne iscritto nel registro degli indagati il direttore del Parco archeologico Roberto Sciarratta.

