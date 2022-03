Aragona, il medico Dino Buscemi si candida a sindaco

Si scaldano i motori per le prossime elezioni amministrative che si svolgeranno in primavera in 10 comuni agrigentini. Ad Aragona dopo la candidatura ufficiale dell’attuale sindaco Giuseppe Pendolino, a scendere in campo adesso c’è il medico Dino Buscemi con una lista civica “Aragona nuova visione”.

Buscemi nel 2008 è stato eletto Presidente del Consiglio Provinciale di Agrigento ed è stato il più votato della lista Alleanza Azzurra nel collegio di Agrigento (2.252 voti). Nella precedente tornata elettorale era al fianco del ricandidato sindaco di Aragona, Salvatore Parello.