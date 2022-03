Ferrovie, sì della Commissione trasporti al piano sulle tratte siciliane

Parere favorevole della Commissione trasporti alla valutazione di fattibilità di un nuovo tracciato ferroviario da Ragusa a Catania, con fermata all’aeroporto di Comiso. L’annuncio è dei parlamentari nazionali del M5S, Paolo Ficara e Marialucia Lorefice che sottolineano il risultato ottenuto in occasione della discussione del Documento strategico della mobilità ferroviaria, predisposto dal Ministero delle Infrastrutture.

“La Regione aveva avanzato uno studio – dicono i due grillini – di fattibilità limitato solo alla tratta Ragusa-Vizzini. Raccogliendo le istanze del territorio presentateci dalle associazioni locali e con impegno, siamo riusciti a migliorare ancora la portata del risultato ottenuto, spingendo lo studio di fattibilità su di un nuovo tracciato che non si ferma a Vizzini ma arriva direttamente a Catania, con passaggio a Comiso (aeroporto) nel segno di una piena intermodalità. Il tracciato si sviluppa, peraltro, su di un area orograficamente più vantaggiosa e nel pieno rispetto della perimetrazione dell’istituendo parco nazionale degli Iblei”.

Gli altri progetti

Nel documento strategico della mobilità ferroviaria, sono stati inseriti altri progetti “In queste settimane abbiamo analizzato il documento che traccia le linee generali degli investimenti ferroviari nei prossimi 5 anni, nell’ambito del contratto di programma con Rfi 2022-2026” spiega il vicepresidente della commissione, il parlamentare siracusano Paolo Ficara .

Raddoppio Catania-Palermo

“Nelle osservazioni inserite nel parere, abbiamo sottolineato la necessità di accelerare i lavori per il raddoppio della Catania-Palermo. Sapete che è opera divisa in due macrofasi, adesso interamente finanziata per 6 mld e recentemente completata, quanto a dotazione finanziaria, grazie all’anticipazione dei fondi FSC 2021. E’ lecito attendersi che alcuni lavori possano quindi eseguirsi in contemporanea per le due macrofasi, accorciando così sensibilmente i tempi inizialmente previsti. E’ quel servizio migliore che attendiamo da decenni”.

Siracusa-Catania

Per quel che riguarda la provincia di Siracusa, “è stato richiesto l’adeguamento della Siracusa-Catania, anche alla luce del previsto e finanziato collegamento ferroviario con il porto di Augusta. La tratta deve essere ideale per il passaggio anche dei treni merci, con standard finalmente moderni, da rete europea Ten-t”, dice ancora il parlamentare siracusano.