Lite tra giovanissimi finisce a coltellate: 18enne è grave

Una lite accesa tra due giovanissimi, poi le coltellate al torace e all’addome, con un fendente che ha sfiorato il cuore di un ragazzo di 18 anni, trasportato in gravi condizioni a Catania. E’ accaduto a Leonforte, nell’Ennese, in pieno centro cittadino nella serata di ieri.

L’aggressore sarebbe un ventiduenne, fuggito dopo avere ferito la vittima e arrestato poco dopo dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio. La discussione, molto animata, si e’ accesa tra i due giovani in una traversa del corso principale di Leonforte e sarebbe andata avanti per diversi minuti, fino a quando il diciottenne e’ stramazzato sul selciato mentre il feritore si dava alla fuga.

Il tutto e’ avvenuto alla presenza di diversi testimoni che hanno dato l’allarme e hanno permesso di risalire all’identita’ del presunto aggressore. Al momento la polizia che ha arrestato il sospettato, ma non ha trovato l’arma usata nell’aggressione. Il giovane fermato ha negato di essere il responsabile del ferimento e si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Non si conoscono i motivi della lite. Il diciottenne e’ ricoverato con la prognosi riservata.