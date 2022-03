Manifestazione nazionale a Roma del comparto balneari

I balneari italiani si mobilitano organizzando per il 10 marzo alle 11,00 una manifestazione nazionale in piazza Santi Apostoli a Roma.

Tutto il comparto si deve considerare mobilitato per la riuscita di quella che dovrà essere ricordata come “la manifestazione dei balneari”.

Da notizie, ufficiose, sembra che si voglia accelerare l’approvazione della proposta di legge. Il termine per la presentazione di eventuali emendamenti pare che sarà il 14 marzo. I tempi così ravvicinati non metterebbero il Parlamento nelle condizioni di poter esaminare la problematica con tutta l’attenzione imposta dalla complessità e dalla delicatezza della materia.

Sib Confcommercio e Fiba Confesercenti stanno organizzando la manifestazione per gridare la preoccupazione di ogni singolo balneare d’Italia per quello che è un provvedimento che necessita delle misure correttive.

<<Le strutture balneari – conclude Niesi, Vicepresidente vicario di Confcommercio Agrigento con delega SIB– sono un patrimonio per tutti, sia economico che identitario e siamo certi che il coinvolgimento di tutti darà una doverosa ed opportuna valorizzazione ad una battaglia così importante e delicata, adesso è necessario dare una risposta adeguata>>.

