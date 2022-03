Rubata auto a 81enne: indagini in corso

Un pensionato 81enne di Porto Empedocle ha denunciato il furto della sua Fiat Panda avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Gaglio. L’anziano, quando ha scoperto che il mezzo non si trovava più dove lo aveva parcheggiato, si è recato alla stazione dei carabinieri formalizzando la denuncia. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire all’identità del ladro. Possibile che qualche telecamere che insiste nella zona abbia ripreso quegli attimi.

