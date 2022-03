Sagre e feste patronali, Confcommercio: “verso il ritorno alla normalità”

“Il ritorno all’organizzazione di sagre, fiere e feste patronali, segna l’agognata ripartenza per tante famiglie ridotte allo stremo, le cui attività, e quindi il sostentamento economico, sono legate a questi eventi. Una categoria, quella degli ambulanti, che abbiamo sempre cercato di difendere soprattutto in pieno lockdown, dichiara Alfonso Valenza, Presidente di FIVA Confcommercio Agrigento. Questa ripartenza deve avere il sapore della gioia. Il ritorno alla normalità deve avere il sapore del gusto, della tradizione, ma anche dell’atmosfera di festa, dello stare assieme, del ritrovarsi guardandosi negli occhi, in fiera, nelle sagre, nei mercatini, nelle feste patronali, e noi operatori dobbiamo essere orgogliosi del lavoro ritrovato.Non dobbiamo mai tralasciare un aspetto importante,continua Valenza, dove si organizzano questi eventi, si crea valore, perché diventa un’importante vetrina anche per gli esercenti locali, in quanto porta con sé un indotto che va a beneficio di tutto il tessuto economico e produttivo del territorio, e questo consente una importante boccata di ossigeno per tanti Proprio in questi giorni, una delegazione di Confcommercio Agrigento e FIVA ha partecipato ad un incontro a Licata, propedeutico all’organizzazione della storica fiera che si svolge nella prima settimana di maggio in onore di Sant’Angelo, Santo Patrono della città. A tal proposito, si informano gli operatori interessati che vi è tempo fino al 31 marzo prossimo per fare richiesta di partecipazione, per qualunque informazione al riguardo si può contattare Confcommercio Agrigento.

Nell’ambito dell’incontro, si è potuto constatare la disponibilità a contribuire di tutte le parti interessate, perché la voglia di rivedere gli ambulanti impegnati alla realizzazione della fiera, fra le vie principali della città, è davvero tanta.

“Non è più tempo di illusioni e di promesse, conclude il Presidente di FIVA Confcommercio Agrigento, ognuno deve continuare a fare la propria parte, affinché si possa dare dignità al lavoro e l’organizzazione di fiere, come quella in onore di Sant’Angelo a Licata, è un forte segnale di speranza che coinvolge tutto il nostro territorio provinciale, perché una ripartenza, ben programmata e condivisa, darà a tanti padri di famiglia la forza di guardare al futuro, che dovrà essere sempre meno incerto, ed anche i cittadini, fruitori della fiera, potranno assaporare il gusto di una riconquistata normalità.”

