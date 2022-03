Auto investe pedone: ferita un’anziana

Un incidente stradale a Sciacca in Corso Tommaso Fazello. Una donna anziana è rimasta ferita dopo essere stata investita da un’auto in corsa. Forse una distrazione da parte del conducente che non si è accorto che la donna stata attraversando la strada.

Lanciato l’allarme sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasferito l’anziana al pronto Soccorso del Giovanni Paolo II di Sciacca per le cure necessarie. Giunti anche una pattuglia della Polizia Municipale per la

ricostruzione della dinamica del sinistro.