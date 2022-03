Esa, per 300 dipendenti la qualifica di regionali

Per circa 300 dipendenti dell’Esa arriva la qualifica di dipendente regionale, con il relativo miglioramento economico. Il consiglio di amministrazione dell’ente di sviluppo agricolo guidato dal presidente On. Giuseppe Catania, dal consigliere Rosario Marchese Ragona e assistito dal direttore generale f.f. Dario Cartabellotta, ha approvato il regolamento di organizzazione dell’Esa e l’equiparazione dello stato giuridico economico dei dipendenti dell’Esa che, per effetto dell’atto, transiteranno nelle omologhe qualifiche regionali.

“Finalmente dopo 20 anni si perviene ad una “giusta approvazione” nel rispetto dell’obiettivo strategico di rilancio dell’esa voluto dal governo musumeci, che assume un carattere di epocalitá nella contrattualizzazione dell’ultimo personale della regione siciliana ancora regolamentato da contratto ministeriale” , dichiara il presidente Catania. “Un Esa moderno e proiettato nelle funzioni di servizio dell’agricoltura siciliana a partire dalla viabilità rurale, l’innovazione, la ricerca e i servizi nel mondo dell’agricoltura.”

Nella stessa seduta del consiglio di amministrazione e stato approvato l’atto di indirizzo per la campagna di meccanizzazione.