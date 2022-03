Lotteria Italia 2021: biglietti e premi vincenti

Il 6 gennaio 2022 moltissimi italiani, come da tradizione, sono rimasti incollati alla TV per assistere all’estrazione della Lotteria Italia 2021, avvenuta durante la trasmissione “Soliti Ignoti – Il Ritorno” condotta da Amadeus. È ormai passato più di un mese da quella serata ricca di emozioni e in molti adesso si chiedono dove siano stati venduti i biglietti vincenti e chi abbia avuto la fortuna di aggiudicarsi i premi assegnati dalla Lotteria Italia nel 2021. Per ragioni di privacy, i nomi dei vincitori non possono essere resi noti ma sono però ufficiali i numeri dei tagliandi ed i relativi premi. Scopriamoli insieme.

Lotteria Italia 2021: i biglietti vincenti di prima categoria

I biglietti vincenti di prima categoria, che prevedono un premio milionario, sono in totale 5 e sono stati venduti in tutta Italia, da nord a sud:

Il primo premio, del valore di ben 5.000.000€ , è associato al biglietto numero T 018060 venduto a Roma;

Il secondo premio, del valore di 2.500.000€ è associato al biglietto numero P 297147 venduto a Formigine (MO);

Il terzo premio, del valore di 2.000.000€ è associato al biglietto numero E 263508 venduto a Magliano Sabina (RI);

Il quarto premio, del valore di 1.500.000€ è associato invece al biglietto numero N 330633 e anche in questo caso è stato venduto a Roma;

Il quinto ed ultimo premio di categoria 1, del valore di 1.000.000€ è associato al biglietto numero D 137599 che è stato venduto a Trapani.

Lotteria Italia 2021: i premi di seconda categoria

Senza dubbio i più fortunati sono stati i possessori di un biglietto vincente di prima categoria, ma anche la seconda categoria non è affatto male perché prevede un premio di 100.000€ per ben 10 giocatori. Per conoscere nel dettaglio il numero dei biglietti estratti di seconda categoria basta consultare il Bollettino Ufficiale con l’elenco di tutti i vincitori, il sito lotteria-Italia.it oppure l’App My Lotteries. Noi ci limiteremo, in questo caso, a dirvi dove sono stati venduti.

Secondo quanto trasmesso dalle fonti ufficiali, i 10 biglietti vincenti di seconda categoria sono stati venduti a Roma (3 biglietti), Velletri, Taranto, Faicchio, Commessaggio, Pomezia, L’Aquila e Formicola.

Lotteria Italia 2021: i premi di terza categoria

Per quanto riguarda i premi della Lotteria Italia 2021 di terza categoria, del valore di 20.000€, sono stati ben 150 i biglietti estratti, venduti in tutta la nazione. La fortuna ha insomma baciato tutta la nostra bellissima Penisola, isole comprese, anche quest’anno.

Come verificare se il proprio biglietto è vincente

Qualcuno ancora si sta chiedendo come verificare se il proprio biglietto sia vincente ed è proprio il caso di scoprirlo, perché potrebbe esserci un premio non ancora riscosso. Per rivedere l’estrazione ufficiale del 6 gennaio è possibile andare sul sito ufficiale di RaiPlay, dove sono presenti le repliche del programma “Soliti Ignoti – Il Ritorno”.

In alternativa, chi volesse verificare se il proprio biglietto vincente può andare sul sito ufficiale della Lotteria Italia o utilizzare l’app My Lotteries: basta inserire serie e numero del proprio biglietto per avere un riscontro immediato.