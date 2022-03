Agrigento, al Cirs raccolta di indumenti per le famiglie ucraine

Al Cirs di Agrigento, su iniziativa della responsabile di sede Azzurra Consiglio, del collega Flavio Gioia , Alfonso Livatino, formatore del Cirs e del coordinatore provinciale Rosario Marino, è stato già attivato e sarà in funzione fino a venerdì prossimo, 11 marzo, un punto di raccolta di indumenti per le famiglie ucraine. Al Villaggio Mosè, in Viale Leonardo Sciascia 162, di fronte all’Hotel Akrabello, è possibile recarsi dalle 8.30 alle 13:30, e dalle 15 alle 18:30, e donare abbigliamento invernale, anche per bambini, tra giubbotti, cappotti, maglioni, pantaloni, tute, calze, sciarpe, berretti di lana, guanti, scarpe pesanti e scarponi, e poi coperte e valige. Il numero telefonico di riferimento è 0922 15 56 147.

