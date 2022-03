Bimba di un anno e mezzo ingerisce hashish a casa: denunciato il padre

Una bambina di 1 anno e mezzo ha ingerito dell’hashish, ed è arrivata in gravi condizioni, al pronto soccorso dell’ospedale “Buccheri La Ferla” a Palermo. I sanitari hanno subito avvertito il 112, e i carabinieri di Brancaccio hanno fatto scattare una perquisizione nell’abitazione dei genitori della piccola, dove è stata trovata sostanza stupefacente.

Il padre della bambina è stato denunciato per detenzione della

dose di droga e segnalato alla prefettura.

Intanto, le condizioni della piccola, trasferita all’ospedale “Di Cristina”, stanno migliorando. Com’è prassi in questi casi, la procura per i minorenni ha affidato la bambina al direttore sanitario dell’ospedale, in attesa di ulteriori approfondimenti.