Licata, “assunzioni false per truffare l’Inps”: annullati 57 rinvii a giudizio

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Ornella Maimone, ha restituito gli atti alla Procura annullando di fatto i 57 rinvii a giudizio che lo scorso 6 dicembre erano stati disposti dal gip Micaela Raimondo nell’ambito dell’inchiesta su una presunta truffa all’Inps mediante falsi contratti di affitto dei terreni e assunzioni «fantasma» di centinaia di braccianti agricoli per truffare l’Inps. Al centro dell’intero procedimento una azienda di Licata. Secondo il giudice i “capi di imputazione sono generici e non viene specificato il singolo importo delle presunte truffe”. Questo comporterebbe, dunque, un non esercitabile diritto alla difesa. L’importo del presunto raggiro ammonta a 400mila euro. Adesso si deve ricominciare dall’inizio considerando anche l’ombra della prescrizione.

