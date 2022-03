Canicattì, si apre buca nel manto stradale: lo sfogo della sfortunata automobilista

Riceviamo e pubblichiamo:

Sono la conducente dell’auto che questo pomeriggio percorrendo la via Lorenzo Giarrocco per svoltare in Viale Della Vittoria

all’improvviso si apriva una buca nel manto stradale e la ruota della mia auto sprofondava nella stessa.

Non risiedo a Canicattì da alcuni anni, ma vorrei comunque ringraziare il sindaco di Canicattì per lo Stato delle strade

In cui è ridotto il paese.

Spero che questa segnalazione servi a qualcosa

Cordiali saluti