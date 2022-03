Cocaina tagliata con medicinali: in 3 a giudizio

Al via il dibattimento del processo a carico di due imputati nell’ambito dell’inchiesta che lo scorso ottobre ha portato ad una operazione antidroga condotta dai carabinieri di Raffadali finalizzata a disarticolare la piazza di spaccio che cinque giovani avevano attivato nella centrale piazza Progresso.

Il tribunale ha ammesso i mezzi di prova e rinviato subito l’udienza al prossimo 30 marzo per sentire i primi testimoni dell’accusa sostenuta dal sostituto procuratore Giulia Sbocchia.

Un terzo imputato – 47 anni di Favara – ha invece scelto la via del rito abbreviato. La posizione di una quarta persona – il libico – è stata invece stralciata e si procederà separatamente.

L’indagine, avviata nei primi mesi del 2019, ha consentito di documentare numerosi episodi di spaccio avvenuti in piazza, anche nei confronti di minori, che in pieno giorno si incontravano con gli indagati per procacciarsi la droga.