Incontri online: come trovare e mantenere l’amore nel 2022

Con la pandemia e la conseguente quarantena, i nostri contemporanei sono costantemente alla ricerca di informazioni in internet e portano avanti la comunicazione in formato digitale. In effetti, praticamente, questa è l’unica opportunità per mantenere legami con il mondo esterno, e non solo con la cerchia di persone più ristretta. Secondo i ricercatori, circa l’80-90% delle persone negli ultimi due anni ha trasferito una parte significativa della propria comunicazione su Internet. Tuttavia, questa non è stata davvero una sorpresa.

Ecco solo alcuni fatti interessanti che mostrano chiaramente il ritmo della digitalizzazione della società moderna:

Il traffico Internet nei primi mesi della pandemia è cresciuto del 30% (secondo il rapporto dell’azienda Akamai).

Più della metà della popolazione mondiale utilizza già i social network in modo costante.

Ogni secondo nel mondo compaiono 12 nuovi utenti Internet.

Circa un quarto dei nostri contemporanei, secondo GlobalWebIndex, ritiene che dopo la fine della pandemia lavoreranno prevalentemente da casa.

Il numero di videoconferenze è aumentato dell’8-46% (a seconda del Paese).

In tutto questo, l’industria degli appuntamenti sta cambiando molto. Ora, a più di due anni dall’inizio della pandemia, è chiaro che gli appuntamenti dal vivo non saranno mai più gli stessi. Tutte le persone single sono andate alla ricerca di incontri online e molti stanno tentando di spostare le conversazioni nel mondo reale. Ma perché allora è così difficile iniziare una nuova relazione online, e qualsiasi tentativo di fare una conoscenza che abbia un seguito non dà risultati? Scopriamolo!

Perché Tinder e i suoi siti analoghi non funzionano come vorresti?

Vuoi conoscere l’amara verità su tutti i siti e le app di incontri? Sta semplicemente nel fatto che non è redditizio per loro che si trovi qualcuno che faccia al proprio caso. Dopotutto, ogni coppia che si forma sul sito è costituita da due utenti che in precedenza portavano denaro al sito e miglioravano le statistiche. È un paradosso, ma è vero: a Tinder e ai suoi siti analoghi interessa solo che tu li usi il più a lungo possibile.

Tuttavia, sarebbe ingiusto incolpare unicamente questi siti per le conoscenze che non vanno a buon fine. In effetti, ci sono molte ragioni per cui milioni di persone non riescono nel proprio intento qui. Siamo pronti a dare un nome a questi fattori e dare subito qualche consiglio su come gestirli.

Motivo n. 1. Elevata autostima o aspettative troppo alte

Le persone con un’elevata autostima (sia uomini che donne) trovano molto difficile trovare qualcuno che vada a genio. Molti pensano di avere due opzioni. La prima — è trovare il principe/ la principessa. La seconda— trovare una persona ordinaria. Naturalmente, sono orientati verso la prima opzione che tuttavia è falsa. In effetti, le opzioni sono altre: legare il tuo destino a una brava persona, o comunque normale, o rimanere da solo.

Cosa fare?

Prova a rivedere la tua autostima. No, non dovresti sacrificare i tuoi principi e abbandonare completamente i tuoi ideali per migliorare in qualche modo la tua vita personale, ma a volte è utile scendere dalle nuvole e fare i conti con la realtà.

Motivo n. 2. Mancanza di capacità nel sapersi presentare o banale pigrizia

È ingenuo pensare che incontrerai il tuo amore su un sito di incontri o un’app senza fare alcuno sforzo. Se sei troppo pigro per riempire il tuo profilo di informazioni e aggiungere alcune foto, di che tipo di incontro di successo possiamo parlare? Lo stesso si può dire se una persona non sa presentarsi correttamente, parlare di sé e dei propri interessi, mostrare creatività e così via.

Cosa fare?

Dedica più tempo a costruire il tuo “io” virtuale. Dovrebbe essere corretto, adeguato, comprensibile, interessante e allo stesso tempo reale. Non c’è bisogno di inventare qualcosa che non esiste e di attribuire a te stesso i meriti che non ti appartengono. Se il tuo profilo non attira altri utenti, è ora di cambiare qualcosa.

Motivo n. 3. Grandi aspettative

Vai su qualsiasi sito di incontri o pagina dell’app nell’app store e vedrai statistiche incredibili. Milioni di utenti attivi, migliaia di coppie felici, algoritmi di selezione dei partner unici e molto altro ancora. Nella maggior parte dei casi, tutte queste informazioni sono pesantemente ingigantite. Ed è questo che alimenta le aspettative degli utenti che iniziano a pensare che in un paio d’ore troveranno qui l’amore della propria vita, ma ciò non accade!

Cosa fare?

Sii realista. La ricerca di un partner sul Web può essere un processo lungo e piuttosto faticoso che richiede perseveranza, attenzione e capacità di presentarsi. Inoltre, non è detto che sui classici siti e app di incontri si trovi quello che si cerca. A volte vale la pena provare un’alternativa.

Videochat online: una promettente piattaforma di incontri o un normale mezzo di comunicazione?

Le chat video sono in circolazione dal 2009 e recentemente sono diventate concorrenti molto serie delle classiche app di appuntamenti per una serie di motivi:

pubblico ampio e attivo in tutto il mondo;

la possibilità di utilizzare la chat video senza registrazione (nella maggior parte dei casi);

buona moderazione rispetto alla situazione di dieci anni fa;

comunicazione faccia a faccia invece della messaggistica;

niente swipe insensati e strani algoritmi di ricerca.

Inoltre, ora ci sono più che sufficienti chat video online: dozzine di piattaforme famose con un pubblico di molte migliaia. Per chiarezza, andiamo a vedere alcuni esempi di tali video chat:

Emeraldchat — una combinazione di chat video e messaggistica funzionale per media e messaggi di testo. In più, l’originale “user karma system” per una ricerca ancora più accurata degli interlocutori più adatti. Tinychat — non esattamente una classica chat video, ma piuttosto un servizio di streaming. Puoi avviare il tuo stream o unirti allo stream di qualcun altro come spettatore. Bazoocam — una chat video provata nel tempo con un design leggermente obsoleto. Ma Bazoocam ha minigiochi online, oltre alla funzione di streaming video, inclusi 18+. OmeTV — una chat web semplice ma intuitiva con filtri geografici e di genere, nonché la possibilità di tradurre i messaggi nella lingua di tua scelta. Una buona opzione per comunicare con stranieri. CooMeet — una chat video online con un filtro di genere esclusivo che mette in contatto solo uomini con donne. Nessun errore di ricerca o glitch, inoltre coomeet.chat/it ha uno dei migliori sistemi di moderazione del settore.

Come puoi vedere, la scelta è piuttosto ampia ma abbiamo elencato solo la parte più piccola delle chat video più famose. Troverai facilmente quello che fa per te e qui incontrerai sicuramente interlocutori interessanti. Chissà, forse l’amore della tua vita ti sta aspettando in video chat e non su Tinder.

Riassumendo

Nonostante tutte le assicurazioni degli sviluppatori, i siti di incontri e le applicazioni non sono efficaci come ci viene detto di solito. Non neghiamo che qui puoi incontrare l’amore di una vita così come nei social network, nei forum o nella messaggistica istantanea. Tuttavia, se il tuo obiettivo è quello di trovare l’amore e iniziare una relazione duratura, non dovresti limitarti ai classici servizi di appuntamenti.

Il mondo degli appuntamenti su Internet è molto più variegato di quanto pensi. Non è limitato a Tinder o Badoo. Scopri nuovi siti, usa chat video e altre piattaforme online. Solo in questo modo le possibilità di successo aumenteranno notevolmente, e gli appuntamenti online non saranno per te una delusione.