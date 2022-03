Orologi con griffe di lusso occultati in valigia: sequestrati

All’aeroporto Fontanarossa di Catania le Fiamme Gialle e i funzionari doganali hanno ispezionato il bagaglio da stiva di un cittadino del Bangladesh proveniente dalla Turchia, rilevando, a mezzo di apparecchiatura radiogena, involucri di dubbia composizione.

All’interno della valigia in argomento, il viaggiatore aveva occultato diversi articoli di lusso taroccati e riconducibili a “griffes” della moda internazionale e dell’Hi-tech, per un totale di 12 pezzi.

Gli articoli rinvenuti, tra l’altro di ottima fattura, in assenza di documenti di spesa atti a giustificare l’originalità degli stessi, tali da poter ingannare gli ignari e potenziali acquirenti, sono stati sottoposti al sequestro amministrativo (artt. 13 e 14 L. 689/81).

Il passeggero, pertanto, si è reso responsabile di una violazione amministrativa e quindi obbligato al nuovo trattamento sanzionatorio fino a €7.000,00 per l’introduzione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale o le regole di origine e provenienza da parte del consumatore finale.

