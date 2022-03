Siculiana, approvato bilancio di previsione 2022

Il Consiglio Comunale di Siculiana ha approvato all’unanimità il Bilancio di previsione 2022, nei tempi previsti dalla legge. “Un documento essenziale della vita di un ente locale. Prevedere entrate e uscite rappresenta un passo fondamentale della gestione perché permette di organizzare con congruo anticipo le risorse, gli investimenti, per raggiungere al meglio gli obiettivi prefissati”, dichiara il sindaco Peppe Zambito. “A maggior ragione in un momento ricco di opportunità considerando i bandi del PNRR abbiamo lavorato insieme, maggioranza e minoranza, individuando le priorità strategiche per far crescere la nostra comunità, aggiunge il primo cittadino. Grazie all’ufficio finanziario, all’UTC, per le parti di competenza, al Presidente del Consiglio Tonino Di Giovanna, all’assessore al Bilancio Giuseppe Dinolfo, ai capigruppo Vito Salvaggio e Vita Mazza e a tutti gli assessori e consiglieri comunali. Una dimostrazione di buona politica, capace di guardare all’interesse collettivo, piuttosto che al proprio “orticello”.

loading..