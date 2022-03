Chiusi due locali che non differenziavano bene i rifiuti

Il Personale appartenete al comando di Polizia Locale “Nucleo di Controllo in Materia Ambientale” di Agrigento, a seguito dei controlli effettuati su tutto il territorio, ha accertato che per tre volte, nei giorni 24 gennaio, 24 febbraio e 2 marzo, sono stati conferiti rifiuti in sacchi trasparenti, non correttamente differenziati e per tali ragioni è scattata la chiusura per 15 giorni per errato conferimento dei rifiuti per due pub cittadini .

“La Squadra di Tutela ambientale effettuerà ancora controlli sul territorio per individuare, anche tramite appostamenti, i trasgressori, dichiara il sindaco Franco Miccichè. Invitiamo, pertanto, commercianti e cittadini a rispettare il calendario e gli orari per un corretto conferimento”.