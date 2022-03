Palma di Montechiaro, minacciò dipendente Dolce&Gabbana: chiesta condanna

La Procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di condanna a nove mesi di reclusione nei confronti di un uomo originario di Palma di Montechiaro, accusato di minacce nei confronti di un dipendente della nota casa di moda Dolce&Gabbana.

La vicenda risale all’estate 2019 quando il famoso marchio internazionale scelse la città del Gattopardo come location per una sfilata di moda.

In quell’occasione uno dei dipendenti dell’azienda stava lavorando nei pressi di una villa per l’allestimento quando, secondo quanto ricostruito, lo minacciò con una pala in mano: “Se non te ne vai ti ammazzo”. Il dipendente denunciò l’episodio da cui scaturì l’odierno procedimento. L’imputato è difeso dall’avvocato Santo Lucia.