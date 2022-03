Tirocini curriculari, La Prefettura di Agrigento stipola convenzione con Unipa

La Prefettura di Agrigento ha stipulato una convenzione con l’Università degli Studi di Palermo per l’attivazione di tirocini curriculari da svolgere presso questo Ufficio Territoriale del Governo, che consentiranno il riconoscimento di crediti formativi e che saranno rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea, master e dottorati di ricerca nel campo delle discipline giuridiche, economiche e sociali.

I tirocinanti verranno chiamati ad operare in un contesto amministrativo dinamico e caratterizzato dalla presenza di molteplici questioni di natura giuridica e sociale ma al contempo di grande interesse pratico; saranno impegnati nella realizzazione di specifici progetti formativi, finalizzati a supportare le attività di competenza degli uffici della Prefettura che attengono all’ordine e sicurezza pubblica, alla disciplina antimafia, all’immigrazione, al procedimento elettorale attraverso lo studio di problematiche giuridiche, sociali e amministrative, con la possibilità di essere coinvolti anche in attività di redazione di atti, pareri, memorie ed in ulteriori iniziative espressamente individuate nei suindicati progetti.

Al termine dello svolgimento dei tirocini, della durata massima di dodici mesi, saranno rilasciati specifici attestati di frequenza.