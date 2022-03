Zafarana (M5S all’Ars): “Asili nido, opportunità da 2,4 miliardi di euro. La Regione supporti i Comuni nei progetti”

“C’è tempo fino al 31 marzo per presentare progetti di realizzazione di nuovi asili nido, o per mettere in sicurezza le strutture già esistenti. Ben 2,4 miliardi di euro di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono a disposizione dei Comuni. La Regione supporti le amministrazioni comunali nel predisporre i progetti e presentare le domande”.

Lo dichiara la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Valentina Zafarana, nel ricordare che “si tratta di una importantissima dotazione economica, messa a disposizione degli enti locali per ampliare i servizi per l’infanzia offerti ai cittadini. Più asili nido pubblici vuol dire più serenità per i genitori, più possibilità di scelta, minor esborso economico. In poche parole, più attenzione e aiuto alle famiglie, che ne avranno evidenti benefici”.

“Questi 2,4 miliardi di euro – precisa Zafarana – fanno parte di un budget complessivo di ben 3,8 miliardi di euro, grazie ai quali verranno finanziati anche 300 milioni per la messa in sicurezza o realizzazione di palestre e 800 milioni di euro per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici. Una dimostrazione concreta – conclude la deputata 5 Stelle – delle scelte determinate dal governo Conte 2, il quale ha portato a casa straordinari stanziamenti dell’Unione europea in favore dell’Italia”.