Agrigento, tentano rapina in villa con 12enne in casa

gli operatori della Polizia di Stato, ad Agrigento, località Villaggio Mosè, hanno arrestato un giovane cittadino di nazionalità tunisina, per il reato di tentato furto in abitazione. Difatti, intorno a mezzogiorno giungeva una segnalazione su linea di emergenza 112 N.U.E., da parte di una bambina che, accortasi dalla finestra di casa sua che due giovani ladri stavano entrando all’interno della proprio giardino di casa, attraverso il cancello di ingresso, si chiudeva rapidamente in casa ed allertava immediatamente la Polizia.

La giovane ragazza, con estrema prontezza di riflessi e notevole sangue freddo, riusciva altresì a fornire telefonicamente agli operatori del 112 la descrizioni dei due giovani. Il due ladri, che nel frattempo avevano già fatto ingresso dentro l’abitazione, dopo aver messo a soqquadro alcune stanze della villa, venivano messi in fuga dal vicino di casa che aveva precedentemente notato l’ingresso di due persone sospette attraverso il cancello di ingresso della villa.

Tempestivamente, il personale della Sezione Volante, che si trovava in prossimità dell’abitazione, intercettava i due giovani in fuga che, alla vista delle volanti della Polizia, si davano repentinamente alla fuga nelle campagne limitrofe. Dopo svariati minuti di inseguimento, gli operatori di Polizia riuscivano a bloccare e ad arrestare uno dei due giovani ladri. Sono al momento in corso le ricerche per rintracciare il secondo soggetto che, momentaneamente, è riuscito a fare perdere le proprie tracce.

“Inaudito quello che successo al Villaggio Mosè non riesco a immaginare cosa possa aver provato questa ragazzina, voglio manifestarle la nostra solidarietà e la nostra ammirazione per il coraggio dimostrato”. Cosi il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, CalogeroPisano dopo aver letto del gravissimo fatto di cronaca quello accaduto ieri al Villaggio Mosè, dove due giovani extracomunitari si sono intrufolati in una villetta, nei pressi di viale Cannatello, tentando di rapinarla mentre al suo interno si trovava la figlia adolescente dei proprietari, evidentemente assenti in quel momento; giovane che è riuscita a nascondersi e a chiamare la Polizia.

“Più volte Fratelli d’Italia ha pubblicamente denunciato come la follia immigrazionista del governo, e la sua politica dei porti spalancati, abbiano avuto come solo effetto quello di portare nelle nostre città migliaia di clandestini, molti dei quali sbandati e dediti ad attività delinquenziali, e quello di foraggiare il business dell’accoglienza e del malaffare, continua Pisano. La situazione ad Agrigento ed in provincia è insostenibile, ciò che è successo alla malcapitata ragazzina potrebbe accadere a chiunque, per questo è indispensabile porre immediatamente rimedio, e per questo, ancora una volta, chiediamo al governo di istituire un blocco navale per fermare quell’immigrazione illegale che ha reso insicure le nostre città”.