Covid, l’allarme dell’Asp di Agrigento: “Crolla il numero dei vaccini”

“Non abbiamo niente che va bene questa settimana.” Esordisce così il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, nel consueto appuntamento settimanale sull’andamento epidemiologico in provincia. “Non si può cancellare una pandemia con un decreto. Il 31 marzo finirà lo stato di emergenza ma questo non vuol dire che non dobbiamo stare attenti. Ed è quello che sta avvenendo in questi giorni con un allentamento.” ha proseguito Zappia.

Il manager afferma: “Siamo intorno ai 9 mila casi settimanali e il trend è in crescita. Siamo passati al 40% di tamponi positivi rispetto a quelli effettuati. La situazione negli ospedali è peggiorata: la scorsa settimana non c’era alcun ricoverato in rianimazione mentre oggi ne abbiamo 4 a Ribera. Non possiamo neanche più pensare al momento di riconvertire i reparti dell’ospedale di Agrigento.

Poi sui vaccini: “La notizia allarmante è che non facciamo più vaccini e continuiamo a scendere con il numero di somministrazioni. Negli ultimi sette giorni sono stati 4.356 le dosi di vaccino effettuate quando a gennaio ne facevamo quasi 30mila a settimana. Così la situazione può soltanto complicarsi e se noi non manteniamo un atteggiamento vigile sarà inevitabile.”