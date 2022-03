Titolari ristorante senza mascherina: multa e chiusura

La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività istituzionali volte al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica ancora in atto, nella serata di ieri, ha effettuato un mirato servizio nella citta di Sciacca, effettuando numerosi controlli sia nelle zone periferiche che del centro storico, focalizzando l’attenzione soprattutto nelle strade interessate da un elevato numero di passanti ed avventori in prossimità di piazze e locali d’intrattenimento.

Nel corso delle attività sono stati eseguiti 5 controlli amministrativi ad altrettanti esercizi commerciali (bar, pub, ristoranti), di cui 1 risultato non ottemperante alia vigente disciplina in materia pandemica – i due titolari all’interno non facevano uso della prescritta mascherina di protezione – e pertanto sanzionati ai sensi dell’art. 4 c. 1D.L. n. 19/2020 al pagamento di una somma da euro 400, 00 ad euro 3000,00, con ulteriore sanzione accessoria della chiusura per giorni 05 . I servizi sono stati altresì estesi in Piazza Duomo ove era stata già segnalata l’abitudine di parcheggiare veicoli in zona pedonale e pertanto sono state elevate n. 18 contravvenzioni al CDS ad altrettante autovetture. Nel corso della serata, infine si e proceduto al controllo di numerose astanti e persone, nonché delle relative autovetture.