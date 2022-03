Famiglia ucraina a Joppolo Giancaxio, il sindaco Portella: “iniziati i processi di integrazione”

Svitlana e i suoi tre figli, fuggiti da Kiev per la guerra, si sono felicemente ambientati a Joppolo Giancaxio, grazie all’affetto degli abitanti, alle cure del parroco e all’assistenza sociale e logistica garantita dal primo cittadino.

“La famiglia sta bene e sin da subito sono iniziati alcuni percorsi di integrazione, con l’insegnamento della lingua italiana e un’opera di socializzazione affidata ai volontari. Espletate tutte le procedure formali per la profilassi sanitaria e i controlli di competenza, comunico che da domani i tre bambini inizieranno a frequentare le lezioni scolastiche: due nelle classi elementari, una nella classe media inferiore”, dice il Sindaco Giuseppe Portella.

La famiglia è arrivata la scorsa settimana a Joppolo grazie anche all’ex assessore comunale Beniamino Biondi che ha intermediato per far arrivare la mamma con i tre figli.

“Colgo l’occasione per ringraziare i Sindaci che dopo il mio appello hanno fatto immediata rete offrendo la loro disponibilità con alloggi che saranno utilizzati secondo questo modello stabilito, anche per la sensibilità dimostrata nel farsi interpreti di un bisogno condiviso con le loro comunità. Ad una verifica attuale, dice Biondi, solo secondo disponibilità che mi sono giunte in via diretta, sono circa 80 i posti letto disponibili seguendo il principio della collocazione dei singoli nuclei familiari, nei comuni di Aragona, Bivona, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Grotte, Menfi, Montevago, Palma di Montechiaro, Naro, Racalmuto, Ravanusa, Ribera, Sant’Angelo Muxaro, S.Stefano Quisquina, Santa Elisabetta, San Biagio Platani, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Villafranca Sicula. In questo senso sono quotidianamente impegnato e in contatto con fonti ucraine per dare il massimo sostegno a coloro i quali scappano dai confini cercando una sistemazione dignitosa nelle micro comunità locali, garantendo su questi numeri una forma di accoglienza più diffusa e non congestionante. “