I “Sicani del Monte Saraceno” hanno eletto a Presidente Gisella Soldano

Ravanusa. Giovedì 10 marzo il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione “Sicani del Monte Saraceno”, ha eletto il suo nuovo Presidente: si tratta della socia Gisella Soldano che guiderà l’Associazione per il prossimo biennio.

La mission che contraddistingue da sempre i Sicani è quella di diffondere in ambito locale, la conoscenza e l’interesse per i beni culturali, per l’ambiente e per il paesaggio, che costituiscono la ricchezza del territorio. Al fine di mantenere fede a tali impegni, la Presidente sarà coadiuvata dal nuovo Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei soci, composto da: Giovanni Di Caro (vice presidente), Vincenzo Avarello (segretario), Giuseppe Caramazza (tesoriere), Luciana D’Auria, Gaetano La Marca, Peppino Aronica, Vincenzo Di Caro, Giuseppe Zagarrio.

“Come nuovo Presidente – dichiara Gisella Soldano – non voglio introdurre stravolgimenti o novità, anzi farò quanto necessario affinché tutti gli Associati si sentano ancora più partecipi ed attori di questa Associazione. So di essere supportata dal nuovo Consiglio Direttivo, a partire dal vice-Presidente Giovanni Di Caro, ma soprattutto sono convinta di poter contare su tutti gli associati che, sono certa, saranno ancor di più parte attiva dell’Associazione. Cercheremo di riaprire il dialogo con le Autorità locali e con la Soprintendenza BB. CC. AA. di Agrigento e di essere protagonisti delle dinamiche sociali e culturali della nostra realtà”.

Tra gli obiettivi prefissati dal nuovo Consiglio Direttivo vi sono il coinvolgimento della cittadinanza nel progetto di valorizzazione della storia e dell’identità culturale del territorio, la valorizzazione delle sue ricchezze archeologiche a partire dal Monte Saraceno ed il Museo “S. Lauricella”, nonché delle sue bellezze naturali e paesaggistiche.

“Conoscere per Amare è stato il motto con cui i soci fondatori nel 2013 hanno dato vita ai Sicani del Monte Saraceno – continua Soldano – e su questa scia, insieme a tutti gli associati, voglio continuare”.

