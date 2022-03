Incidente sulla Palermo-Sciacca, 6 feriti: tre in codice rosso

Brutto incidente ieri sera sulla strada statale Palermo-Sciacca nei pressi di Pioppo. Due automobili – una Citroen C3 e un’Alfa 159 – si sono scontrate per motivi ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio un 51enne con i figli minori di 17 e 15 anni.

Tutti e tre sono stati trasferiti all’ospedale Arnas Civico di Palermo in doccia rosso ma, per fortuna, non sarebbero in pericolo di vita. Più lievi le conseguenze per gli altri tre feriti: si tratta di un 28enne, che guidava l’auto, e di due donne di 29 e 57 anni.