Licata, si lavora per tutelare l’Archivio storico del Comune

L’Amministrazione comunale di Licata al lavoro per dare una giusta e degna collocazione all’ Archivio Storico del Comune con l’obiettivo di tutelare e rendere fruibile la memoria storica della Città. Ad annunciarlo il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore alla Cultura Violetta Callea, a margine del sopralluogo effettuato nei locali dell’ex plesso San Salvatore dove è stata reperita una parte della documentazione archivistica della Città.

” Il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi all’ex plesso San Salvatore – è il commento del Sindaco Galanti e dell’Assessore Callea – è stato decisivo per stabilire quali azioni intraprendere per salvaguardare la documentazione archivistica di particolare interesse culturale del nostro Comune. È stata reperita una corposa documentazione che copre un arco temporale che dal 1789 giunge al 1970 e, dopo aver interpellato la Soprintendenza Archivistica della Sicilia, stiamo aspettando il placet per trasferire tutte le preziose carte al Fondo Librario Antico di via San Francesco accorpandole alla sezione Archivistica già costituita da tempo. L’obiettivo dell’Amministrazione è di dare una giusta e degna collocazione alla memoria storica della Città di Licata – concludono Galanti e Callea – per valorizzarla e renderla fruibile in un unico contenitore culturale.”